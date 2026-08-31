Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.
Mümin Altaş
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Bişkek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Arena Stadyumu'na hareket etti.
Erdoğan çifti, stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.
[1/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[2/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[3/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[4/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
[5/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
[6/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
[1/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[2/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[3/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
[4/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
[5/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
[6/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )
Bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan ve Caparov çifti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.
Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.