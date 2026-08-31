Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı

[1/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )

[2/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )

[3/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )

[4/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )

[5/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )

[6/6] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB - Anadolu Ajansı )