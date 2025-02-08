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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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