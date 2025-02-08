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Edirne'deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçen ay 878 bin 568 yolcunun geçiş yaptığını belirterek, yılın hareketli başladığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Edirne'deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi

Edirne

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarından geçen yolcu ve araç sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Yıla hareketli başladıklarını bildiren Sezer, geçişlerde aksamalar yaşanmaması için önlemler alındığını dile getirdi.

Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında ocak ayında yoğun araç ve yolcu trafiği yaşandığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarımızda önemli artışlar var. 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artış vardı. Bu yılın ocak ayında da geçen yılın aynı dönemine göre bu kapılarda yüzde 11'lik artış söz konusu. Tüm kapılarımıza baktığımızda ocak ayı yolcu geçişlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artış var. Geçen ay sınır kapılarında 878 bin 586 yolcu geçişi oldu."

Vali Sezer, geçen ay sınır kapılarında 353 bin 483 aracın da geçiş yaptığını sözlerine ekledi.

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