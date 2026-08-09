Milli atıcılar, 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısını gösterdi.