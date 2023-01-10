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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 10.01.2023
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana gelen deprem, 6,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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