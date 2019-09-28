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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nurettin Coşkun   | 28.09.2019
Marmara Denizi'nde deprem

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. 

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.

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