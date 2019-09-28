Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.