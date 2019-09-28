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Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 28.09.2019
Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.

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