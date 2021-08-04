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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Boztepe   | 04.08.2021
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.50'de ve 7,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,72 kilometre olarak ölçüldü.

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