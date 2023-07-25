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Edirne'de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, görevi esnasında askeri araç kazasında yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Edirne'de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığında (Edirne/Süloğlu) görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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