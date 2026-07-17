Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/3 İngilizce) ve Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) hafta sonu uygulanacak.

e-TEP ve DGS hafta sonu yapılacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/3 İngilizce) ve Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) hafta sonu uygulanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-TEP 2026/3 İngilizce yarın, 2026-DGS ise 19 Temmuz Pazar günü yapılacak.

e-TEP/3, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak. 566 adayın başvurduğu sınav 17 salonda gerçekleştirilecek.

Sınavda emniyet dahil 85 kişi görev yapacak. İki oturum ile okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve bugünün koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek.

Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek.

Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilen sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

DGS, 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenecek

DGS ise Türkiye'deki tüm iller ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde yapılacak. Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 624 bina ve 9 bin 904 salonda gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yer alacak.

Uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçecek nitelikte olacak.

Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek, 12.30'da sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

2026-DGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 19 Temmuz Pazar günü açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu"

Açıklamada sınavlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP'in Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu, adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflediğini belirtti.

Sınavda okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinin uygulandığını anımsatan Ersoy, "Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılık ortadan kalkacak hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacak. Türkiye'nin uluslararası ölçekteki markası olacak olan e-TEP, eğitim alanında uluslararasılaşma, dijitalleşme ve yerli üretim vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları eğitimlerini, 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanan DGS'ye 239 bin 681 adayın başvurduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Sınavda emniyet görevlileri dahil 32 bin 567 kişi görev yapacak. Sınava 1631 engelli aday katılacak. e-TEP ve DGS'ye başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. DGS'de 2 bin 106 aday bu haktan yararlandı. 6 aday e-TEP uygulamasında bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 622 aday DGS uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 102 bina DGS için sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."