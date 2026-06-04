2026-STS Öğretmenlik sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Şeyma Güven
04 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Haziran'da uygulanacak 2026-STS Öğretmenlik sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2026-STS Öğretmenlik sınavı için adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.