İletişim Başkanı Duran: AB'nin 'Ortak Anlayış' belgesi vizyon eksikliğini ortaya koymaktadır

Duran, NSosyal hesabından, Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken, bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloğa katkı sunmamaktadır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB'nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir."