İletişim Başkanı Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın tarih, kardeşlik bağları ve dayanışma iradesinin stratejik zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından "tarihi adım" olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır İletişim Başkanı Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın tarih, kardeşlik bağları ve dayanışma iradesinin stratejik zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından "tarihi adım" olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik işbirlikleriyle bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

“Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ortak tarihimizin, köklü kardeşlik bağlarımızın ve güçlü dayanışma irademizin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından tarihi bir adımdır. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan Mekke Anlaşması, üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.”

Anlaşmanın üç kardeş ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Duran, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasındaki köklü kardeşliğin ve stratejik işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.

İletişim Başkanı Duran'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşım

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak tarih ve sarsılmaz kardeşlik bağlarından alınan gücün stratejik düzeyde tahkim edilmesi, kolektif caydırıcılık ile stratejik dayanıklılığın güçlendirilmesi adına atılmış tarihi adım olduğunu vurguladı.

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Anlaşmanın, üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artıracağına, savunma sanayi işbirliği ile askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacağına, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliğimizi tehdit eden tüm unsur ve yapılara karşı mücadelede işbirliği ve eş güdümü güçlendireceğine, bölgemizde barış, huzur ve istikrarın korunmasına kritik katkılar sağlayacağına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş coğrafyalarla stratejik işbirliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara öncülük etmeye kararlılıkla devam etmektedir. Zor zamanlarda omuz omuza duran milletlerin, bölgenin ortak geleceğini ve güvenlik mimarisini bölgesel sahiplenme ve dayanışma anlayışıyla inşa etme iradesinin somut bir tezahürü olan bu anlaşmanın, ülkeler ve coğrafya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine ilişkin videoya da yer verildi.