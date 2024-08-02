e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti
Her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı, yıl sonu hedefi olan 66 milyonu 1 Ağustos itibarıyla geride bıraktı.
Ankara
AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, e-Devlet Kapısı, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabildikleri "Türkiye'nin dijital yüzü" olarak hizmet veriyor.
Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle dijital hizmetlere olan ihtiyacın net olarak anlaşılmasının ardından vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dijitalleştirilmesi sayesinde e-Devlet Kapısı'nın kullanımı katlanarak arttı.
e-Devlet Kapısı hizmete girdiği tarihten itibaren vatandaşların işlerini kolaylaştırırken zamandan da tasarruf etmelerini sağladı.
1056 kuruma ait 8 bin 309 hizmet sunuluyor
Türkiye'de 2008'den itibaren gelişimine aralıksız devam eden e-Devlet Kapısı'nda 1 Ağustos itibarıyla 1056 kuruma ait 8 bin 309 dijital hizmet sunuluyor.
Kullanıcı sayısı 1 Ağustos itibarıyla 66 milyon 2 bin 381'e ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, yıl sonu hedefi olan 66 milyon kullanıcı sayısı aşılmış oldu.
Toplam giriş sayısı yılın başından bugüne kadar 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 olan e-Devlet Kapısı'nda, Togg üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yüksek kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı odaklılığıyla Avrupa'nın en iyilerinden olan e-Devlet Kapısı'nı vatandaşların geri bildirimleriyle geliştirmeye devam ediyor. Her yıl yapılan e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi 2024 yılında da "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla tamamlanırken memnuniyet oranı yüzde 94,8 olarak kaydedildi.
Bu yılın başından itibaren en çok kullanılan 3 hizmete ve kullanım sayılarına bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.