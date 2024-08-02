Dolar
33.18
Euro
35.91
Altın
2,464.78
ETH/USDT
3,152.60
BTC/USDT
64,396.00
BIST 100
10,625.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti

Her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı, yıl sonu hedefi olan 66 milyonu 1 Ağustos itibarıyla geride bıraktı.

Arife Yıldız Ünal  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti

Ankara

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, e-Devlet Kapısı, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabildikleri "Türkiye'nin dijital yüzü" olarak hizmet veriyor.

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle dijital hizmetlere olan ihtiyacın net olarak anlaşılmasının ardından vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dijitalleştirilmesi sayesinde e-Devlet Kapısı'nın kullanımı katlanarak arttı.

e-Devlet Kapısı hizmete girdiği tarihten itibaren vatandaşların işlerini kolaylaştırırken zamandan da tasarruf etmelerini sağladı.

1056 kuruma ait 8 bin 309 hizmet sunuluyor

Türkiye'de 2008'den itibaren gelişimine aralıksız devam eden e-Devlet Kapısı'nda 1 Ağustos itibarıyla 1056 kuruma ait 8 bin 309 dijital hizmet sunuluyor.

Kullanıcı sayısı 1 Ağustos itibarıyla 66 milyon 2 bin 381'e ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, yıl sonu hedefi olan 66 milyon kullanıcı sayısı aşılmış oldu.

Toplam giriş sayısı yılın başından bugüne kadar 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 olan e-Devlet Kapısı'nda, Togg üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yüksek kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı odaklılığıyla Avrupa'nın en iyilerinden olan e-Devlet Kapısı'nı vatandaşların geri bildirimleriyle geliştirmeye devam ediyor. Her yıl yapılan e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi 2024 yılında da "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla tamamlanırken memnuniyet oranı yüzde 94,8 olarak kaydedildi.

Bu yılın başından itibaren en çok kullanılan 3 hizmete ve kullanım sayılarına bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti

e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti

Gençlere siber güvenlik alanında uzmanlaşma imkanı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet