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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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