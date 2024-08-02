Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.