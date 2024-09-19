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Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 22 tarım işçisi yaralandı

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Ömer Ürer, Ahmet Çelik  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 22 tarım işçisi yaralandı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aralarında çocukların da olduğu 22 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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