ABD'de Anthony Fauci'nin salgın öncesi Çin'deki koronavirüs araştırmalarını fonladığı iddiası

Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevdeki son gününde, Anthony Fauci'nin virüsün kökenine ve tehlikeli araştırmaların yürütülmesindeki rolüne ilişkin gerçekleri gizlemek amacıyla istihbarat topluluğundaki siyasallaşmış yetkililerle nasıl işbirliği yaptığını ortaya koyan, daha önce görülmemiş yazışma ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıyorum." dedi.

Belgeler doğrultusunda, Fauci'nin virüsün kökenine ilişkin gerçekleri gizlemeye çalıştığını savunan Gabbard, salgın öncesinde Fauci'nin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünde yarasalardaki koronavirüs üzerinde yürütülen ve "fonksiyon kazanımı" olarak da bilinen araştırmalara milyonlarca dolarlık finansman aktardığını belirtti.

Gabbard, "Fauci, büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı ve değeri trilyonlarca doları bulan küresel aşı çalışmalarına hizmet eden koronavirüs araştırmalarını finanse etti." dedi.

Fauci'nin Kovid-19'a ilişkin istihbarat değerlendirmelerini etkilediğini savunan Gabbard, 2024'te ABD Kongresindeki ifadesinde Fauci'nin, istihbarat yetkilileriyle konuya ilişkin temaslarını gizlediğini söyledi.

Gabbard, virüsün kökenine ilişkin Fauci'nin değerlendirmelerine itiraz eden istihbarat analistlerinin, tehditlerle karşı karşıya kaldığını savundu.

Fauci'nin salgın dönemindeki rolü, ABD'de tartışma konusu

Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi eleştirilerine maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.

Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.