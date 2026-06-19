Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya yapılan cemevinin ikinci etap çalışmaları tamamlandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı Nevşehir'deki arsada inşa edilen cemevi, 21 Haziran'da düzenlenecek programla tam kapasite hizmet vermeye başlayacak.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisindeki yaklaşık 6 dönümlük arsa, MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu yönetimine bağışlanmıştı.

Temeli 2 Eylül 2023'te atılan cemevinin ilk etabı, 11 Ekim 2025'te düzenlenen törenle hizmete açıldı. İkinci etap kapsamında yürütülen mobilya ve iç mekan tasarım çalışmaları da tamamlandı.

Muharrem ayının 6'ncı gününe denk gelen 21 Haziran'da cemevinin bahçesinde düzenlenecek program kapsamında muharrem orucu açılacak. Programla cemevi de tam kapasite hizmete girecek.

Alevi inanç ve kültürüne ait unsurları bünyesinde barındıran yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen cemevi, mimari yapısı, fiziki büyüklüğü ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi projeleri arasında gösteriliyor.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ile Alevi dedelerinin de katkı sunduğu proje kapsamında inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.

Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" öğretisi ise yapının dış cephesinde yer alan sütunlarla mimariye yansıtıldı.

"Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali" anlayışına atfen üç ayrı kapalı bölüme sahip yapının 307 metrekarelik merkezi alanı cem ibadetleri için kullanılacak.

Cem salonu 12 köşeli inşa edildi

Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması ve toplumsal birlik ile dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Horasan Erenleri Dergah Cemevi'nin cem salonu temsil taşından esinlenilerek 12 köşeli inşa edilirken, tavanında kullanılan kırlangıç motifiyle yedi kat gökyüzü simgelendi.

Salonda sönmeyen ateş ve su figürlerinin yer aldığı özel bölümler bulunurken, tesis bünyesinde 50 araçlık kapalı ve 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane ve morg yer alıyor. Ayrıca 50 yatak kapasiteli 22 odadan oluşan misafirhane ile iki atölye bulunuyor.

Tesisin yıl boyunca yurt içinden ve dışından gelecek ziyaretçilere açık olması, Hacıbektaş'a gelen ziyaretçilerin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlaması hedefleniyor.

