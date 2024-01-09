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Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Göksel Cüneyt İğde  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi.

Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı. Barınaktaki ağlar ve çeşitli malzemeler güvenli alanlara taşındı.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Topuk ve Kardüz yaylaları ile Bıçkıyanı köyü, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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