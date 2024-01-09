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Fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri de durduruldu

Yarın Geyikli-Bozcaada feribot hattında seferlerin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 2'si hariç diğerleri iptal edildi.

Enishan Keskin  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri de durduruldu Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

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