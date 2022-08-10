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Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

Murat Ataseven, Cem Ali Kuş   | 10.08.2022
Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu

Düzce

Bıçkıyanı köyünde yağışların ardından menfezlerin tıkanması sonucu bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı.

Eğimli arazide suyun şiddetli akmasıyla yollarda taş ve toprak birikintileri oluştu. Bu durum, yer yer toprak kaymalarına da yol açtı.

Giriş katlarını su basan iki evin sakinleri, köylülerin yardımıyla tahliye edildi.

Bölgeye giden Düzce ve Kaynaşlı belediye ekipleri, kepçelerle menfez açma ve temizleme çalışmalarına başladı.

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