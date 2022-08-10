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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü Arabam.com Konyaspor’la karşılaşacak Vaduz Futbol Takımı’nın futbolcusu Tunahan Çiçek, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

Sefa Şahin   | 10.08.2022
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.

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