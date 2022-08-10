Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
2022 Yılının İlk Basın Kartı Komisyonu Gerçekleştirildi— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 10, 2022
Basın Kartı Komisyonu’nun 2022 yılı ilk toplantısı; 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. pic.twitter.com/mL57YaraPk
Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.