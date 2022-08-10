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Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un huzurunda Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.08.2022
Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Pahor'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda iki ülke hükümetleri arasında daha önce mutabakata varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"nı tadil eden protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han tarafından imzalandı.


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