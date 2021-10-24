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"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" sona erdi

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen ve iki gün süren "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" konulu sempozyum, çok sayıda hukukçunun ve birçok ülkeden gelen konuşmacının katılımıyla tamamlandı.

Melike Gallenkuş   | 24.10.2021
"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" sona erdi Fotoğraf: Melike Gallenkuş/AA

İstanbul

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde oturum başkanlığını avukat Necati Ceylan'ın yaptığı "Türk Hukukunda Avukatlık" konusu ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Türk hukukunda vekalet akdi, avukatlık sözleşmesi ve avukatın sözleşmeden doğan hukuki sorumlulukları ile ilgili bilgi verdi.

"Avukatlık hukukunu bilmeden iyi bir avukat olunmaz"

Avukatların evin babası gibi olduğunu ve her şeyle ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Korkusuz, bu mesleğin zannedildiği gibi kolay olmadığını dile getirerek, "Avukatlık hukukunu bilmeden iyi bir avukat olunmaz. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz sorunlar yaşarsınız. Avukatlık zannedildiği gibi kolay bir meslek değil, çok zor bir meslek. Duruşmaya mazeretsiz gitmeme bile sadece hukuki sorumluluğu getirmiyor, 'görevi ihmal' suçunu içeriyor. Dünyada avukatlardan daha fazla sorumlu tutulan serbest bir mesleği bilmiyorum. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir ama avukatlığın etik kurallarına, mesleğin ilkeleri gibi bazı temel yaklaşımlara saygılı olalım." diye konuştu.

Oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Evren Koç, avukatların ücret hakkı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Serhat Konuralp avukatların hukuki sorumlulukları ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah İslamoğlu da avukatlık mesleğinin tarihsel gelişimi ile ilgili konularda sunumlar yaptılar.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunda ise "İslam Hukukunda ve İslam Ülkelerinde Avukatlık" konusu ele alınırken, farklı ülkelerden hukukçular, bu konuyla ilgili sunumlar ve konuşmalar yaptı.

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