Megakentin kalabalığından birkaç kilometre uzakta sürdürülen köy yaşamı, İstanbul’da doğayla iç içe, üretime dayalı ve kültürel çeşitliliği yansıtan alternatif bir hayat sunuyor.

DOSYA: Metropolde Köy Hayatı Megakentin kalabalığından birkaç kilometre uzakta sürdürülen köy yaşamı, İstanbul’da doğayla iç içe, üretime dayalı ve kültürel çeşitliliği yansıtan alternatif bir hayat sunuyor.

İstanbul’da yoğun nüfus, trafik ve betonlaşmanın gölgesinde kalan kent yaşamına alternatif olarak, köy kültürünün sürdürüldüğü mahalleler dikkat çekiyor. Megakentin farklı noktalarında yer alan bu yerleşimlerde yaşayanlar; çiftçilik, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi faaliyetlerle üretmeye devam ederken, doğayla iç içe ve daha sakin bir yaşamı tercih ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Metropolde Köy Hayatı” başlıklı çok bölümlü dosyasında, İstanbul’un köy yaşamını sürdüren mahalleleri mercek altına alındı. Dosyada, Hüseyinli’den Akbaba’ya, Poyrazköy’den Pirinççi’ye, Polonezköy’den İshaklı’ya kadar farklı bölgelerdeki gündelik yaşam, üretim faaliyetleri ve kültürel yapı ele alındı. Şehir içinde kırsal yaşamın izlerini taşıyan bu mahallelerde, doğal üretim, yerel ekonomi ve geleneksel yaşam biçimleri tüm yönleriyle ortaya konuldu.

Hüseyinli Mahallesi sakinleri doğayla iç içe yaşıyor

Megakentin mahalle statüsüne geçen köylerinde yaşayan İstanbullular, bir yandan çiftçilik, hayvancılık ve arıcılık gibi faaliyetleri sürdürürken diğer yandan kent hayatının trafik, hava kirliliği, nüfus yoğunluğu gibi negatif yönlerinden etkilenmiyor.

İstanbulluların doğayla buluşma adresi: Akbaba Mahallesi

İstanbulluların hafta sonları temiz hava almak, kuş sesleri eşliğinde piknik yapmak ve doğayla buluşmak için tercih ettiği yerler arasında olan Akbaba Mahallesi sakinleri, etrafı ormanla çevrili köylerinde arıcılık faaliyeti yürüterek doğal bal üretiyor.

Boğaz'a nazır Poyraz Mahallesi sakinleri ekmeğini denizden çıkarıyor

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kapısı Poyrazköy, balıkçılıkla geçimini sürdüren sakinleri, özgün dokusu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne uzanan manzarasıyla, şehir içinde deniz esintisini taşıyan köy yaşamını sürdürüyor.

İstanbul'un kalabalığına birkaç kilometre uzaklıkta doğal köy yaşamı sürüyor

İstanbul'un kalabalığına birkaç kilometre uzaklıkta, meralarında mandaların otladığı Pirinççi'de doğal köy yaşamı sürerken, yolu buraya düşenler hem doğa havası kokluyor hem de doğal süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerel işletmelerden alışveriş yapabiliyor.

İstanbul'daki "Küçük Polonya" Leh kültürünü merak edenleri kendine çekiyor

İstanbul'a 1800'li yılların ortalarında yerleşen Polonyalılar tarafından kurulan Polonezköy, megakentin kaosundan kaçıp orman havasını solumak ve Leh kültürünün yansımalarını görmek isteyen turistleri ağırlıyor.

Trabzonluların mega kentteki başkenti İshaklı'da hayat bordo mavi akıyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Trabzon'dan gelenlerin yaşadığı İshaklı Mahallesi'nde sokak lambalarından evlerin cephelerine kadar her yer bordo maviye boyanırken, mahalle halkı hayvancılıkla yaşamını sürdürüyor.