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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.05.2022
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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