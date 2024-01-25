Dolar
30.29
Euro
32.98
Altın
2,017.53
ETH/USDT
2,235.50
BTC/USDT
40,243.00
BIST 100
8,129.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleriyle Şırnak'ın doğusunda yoğun kar, Erzincan ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi akşamına kadar etkili olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yeşil dönüşüm projeleri
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü zeytinlikleri teknolojik sistemlerle koruyor
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi

Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Marmara'da geçen yıl aralık yağışları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 arttı

Marmara'da geçen yıl aralık yağışları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 arttı
Bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak?

Bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak?
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet