Dolar
30.29
Euro
32.98
Altın
2,017.53
ETH/USDT
2,235.50
BTC/USDT
40,243.00
BIST 100
8,129.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ayağından yaralandı.​​​​​​​

Hikmet Say  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

Akşam saatlerinde iş yerinden motosikletiyle evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, ayağından ısırdığı Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kimyon, gazetecilere, sahipsiz köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, "Ben bir hayvan düşmanı değilim, fakat artık köpeklerin toparlanarak barınağa götürülmesi gerekiyor." dedi.

Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yeşil dönüşüm projeleri
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü zeytinlikleri teknolojik sistemlerle koruyor
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'a saldırısında 5 mensubunun öldüğünü duyurdu

İskenderun'da az hasarlı camiler onarımlarının ardından cemaatine kavuştu

İskenderun'da az hasarlı camiler onarımlarının ardından cemaatine kavuştu
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli öldü
Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet