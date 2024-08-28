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DMM: Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
DMM: Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu değil

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

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