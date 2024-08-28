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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacak.

Oğuzhan Sarı  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.

Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

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