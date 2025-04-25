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DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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