Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.
Balıkesir
Kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinde annesi ve babasıyla piknik yapan Ali Ulaş Günaltay, kumsalda hareketsiz yatan bir yunus fark etti.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Saha Bot Komutanlığı ve Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunus üzerinde inceleme yaptı.
Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.