Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,294.49
ETH/USDT
1,782.80
BTC/USDT
94,660.00
BIST 100
9,461.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
logo
Gündem

Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Hakan Firik  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinde annesi ve babasıyla piknik yapan Ali Ulaş Günaltay, kumsalda hareketsiz yatan bir yunus fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Saha Bot Komutanlığı ve Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunus üzerinde inceleme yaptı.

Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Batı'nın kültür ajanlığını yapanlardan çok çekmiştir
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu

Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisindeki görüntüler için mülkiye müfettişi görevlendirdi

"Balıkesir'in Gizemli Kadınlar"ı sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda tiyatro oyunu sahneliyor

Klasik otomobil tutkunları Kazdağları'nda buluştu

Klasik otomobil tutkunları Kazdağları'nda buluştu
Bisiklette Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'de başladı

Bisiklette Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'de başladı
Balıkesir'de 150 öğrenci 75 bin lego parçasını birleştirerek hayallerindeki kenti oluşturdu

Balıkesir'de 150 öğrenci 75 bin lego parçasını birleştirerek hayallerindeki kenti oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet