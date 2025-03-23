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DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 23.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

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DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı
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