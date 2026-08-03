Devlet Tiyatroları sözleşmeli 100 personel alacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli ünvanlarda toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edecek.