Bulgaristan'da yaklaşık 2 bin dönüm alanı etkileyen yangına müdahale ediliyor

Dzhanan Mehmed Ismail
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
Streltsi köyü yakınlarında çıkan yangına, 24. Hava Üssü Krumovo'dan bir helikopter, Plovdiv Bölge İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 10 ekip, özel operasyon ekiplerine ait bir buldozer ve 3 gönüllü ekip müdahale ediyor.
Yetkililer, yangının kuru otların bulunduğu alanda başladığını, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak terk edilmiş 2 ahırı tamamen yaktığını, ardından yakındaki ormanlık alana sıçradığını belirtti.
Yangında şu ana kadar yaklaşık 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü, ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Yangının şu aşamada yerleşim yerleri ve insanlar için tehdit oluşturmadığı kaydedildi.