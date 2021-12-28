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Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Yeşim Sert Karaaslan   | 28.12.2021
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamudaki kadrolara atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık 2021 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik hizmeti veriliyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

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