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Devlet himayesindeki gençler üniversiteye adım atıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti.

Esra Ağaçyetiştiren  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Devlet himayesindeki gençler üniversiteye adım atıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet himayesi altında olup YKS'ye giren 4 gençten 2'si eşit ağırlık, 2'si sözel alanda büyük başarı yakalayarak sıralamada ilk 10 binde yer aldı.

YKS'de aldıkları yüksek puanlarla gurur kaynağı olan Esmanur İ. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, Beyza Ö. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 8 öğrenci de mühendislik bölümünü kazandı.

Gençlerden 26'sı sosyal hizmetler, 8'i mühendislik, 4'ü Türkçe öğretmenliği, 2'si hukuk bölümlerine yerleşti, aralarında ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji, rehberlik ve uluslararası ilişkiler bölümlerini kazananlar da oldu.

"Öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Devlet himayesindeki gençlere pek çok imkan sağladıklarını, bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceklerini vurgulayan Göktaş, "Yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençleri kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ettiklerini bildirdi.

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