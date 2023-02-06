Deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor
Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor.
Ankara
Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemesi, Mimar Sinan Spor Salonu'na getirildi.
Görevlilerce tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlendi.
Vatandaşlar tarafından getirilen bir yardım kolisinin üzerindeki "Geçmiş olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun inşallah. Edirne, sevgilerle" notu dikkati çekti.
Edirne Belediyesi de deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplandığı kampanya başlattı.
Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, belediye personelince tasnif edildi.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Gaziantep'e 5 tır su ve 1 tır erzak gönderdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem yaralarının sarılması için yardım seferberliği başlatıldı. Sabah saatlerinde 5 araç ve 22 itfaiye personelini, arama kurtarma çalışmaları için Malatya'ya gönderen belediyeye bağlı şirketler de bölgede temel ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal AŞ, 5 tır suyu Gaziantep'e gönderdi. Belediyenin ekmek fabrikası BESAŞ da yardım seferberliğine 1 tır erzak ile katıldı. BESAŞ'ta hazırlanan 1000 erzak kolisini taşıyan tır Gaziantep'e hareket etti.
BURFAŞ ekiplerinin de mobil mutfak ve 45 personelle Gaziantepli depremzedelerin yanında olacağı ifade edilen açıklamada, mobil mutfak ve 7 araçla yola çıkan BURFAŞ ekiplerinin, Gaziantep'te belirlenen noktalara kuracakları çadırlarda vatandaşlara, çorba, makarna, kahvaltılık, çay ve kahve ikramında bulunacağı belirtildi.
Burdur
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenenlere acilen ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.
Ayni bağışta bulunmak isteyenlerin, öncelikle katalitik soba, kışlık kıyafet, battaniye, hijyenik malzeme, çocuk bezi ve maması, hazır ve bozulmayacak nitelikte paketli gıda gibi bağışlarını merkez ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bölgeye iletebilecekleri kaydedilen açıklamada, nakdi destek vermek isteyenlerin ise "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebileceği (SMS bedeli: 20 lira) ya da AFAD Başkanlığının banka hesap numaralarına bağış yapabileceği bildirildi.
Burdur Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da hayırseverlerin kullanılmamış yardım malzemelerini bölgeye gönderilmek üzere belediyenin halı sarayı ile konferans ve sergi salonuna getirebilecekleri ifade edildi.
Bucak, Gölhisar, ve Karamanlı belediyeleri de yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Samsun
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı.
Tokat
Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kampanya sonrasında toplanan gıda ve ihtiyaç maddelerini taşıyan ilk tır, deprem bölgesine gönderildi.
Vatandaşlardan toplanan battaniye, kuru gıda, kışlık giysi ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımların depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda vatandaşlardan gelen yardımların toplanmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yardımlardan oluşan ilk aracımızı afet bölgelerine uğurladık. Yüzlerce hemşehrimiz kampanyaya destek vererek Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na yardımlarını getirdi ve getirmeye devam ediyor. Bugün bir tır daha göndereceğiz. Vatandaşlarımız kuru gıda, atıştırmalıklar, battaniyeler ve kışlık giysilerden oluşan yardımlarını getirmeye devam edecekler. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında vatandaşlarımızın yardımları ekipler tarafından alınarak buraya getiriliyor. Eşyaların hiç kullanılmamış olmasına özen gösterelim. Yardım kampanyasına katılan ve katılacak hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız."
Eroğlu, afet bölgesindeki çalışmalara destek vermek üzere Tokat Belediyesinden 35 yardımcı personel ve 15 itfaiye erini afet bölgesine uğurladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:
"Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda iş makinesi, arama kurtarma ekibi, askerlerimiz ve belediyeden mesai arkadaşlarımız kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgelere yola çıktılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgelerimizden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Rabb'im vefat eden kardeşlerimize rahmet etsin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Göçük altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize de sağ salim kurtulmayı nasip etsin."
Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından başlatılan kampanyada, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin Almus Spor Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Kampanyayı duyan vatandaşlar, kullanılmamış battaniye, uyku seti, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet ve bebek maması, su, kuru gıdalar, barınma ihtiyacı için çadır, ısıtıcı, çoklu priz gibi malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılması için toplanma alanına götürdü.
Turhal Belediyesi ise deprem bölgesine 14 kişilik arama kurtarma personeli gönderdi.
İllerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilecek
Sinop'ta Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlarca hazırlanacak insani yardım malzemesi kolilerinin kent merkezinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilebileceği belirtildi.
Çorum'un Osmancık Belediyesince de depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.
Amasya Belediyesi tarafından yapılan anonsla Çelebi Mehmet Meydanı'nda yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Vatandaşlar, yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini zabıta ekiplerine teslim etti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile zabıta ekipleri de koordinasyonu sağlıyor.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda vatandaştan depremden etkilenen bölgelere yardımda bulunma talebinin alındığı belirtildi.
Nakdi yardım yapmak isteyenlerin, AFAD Başkanlığına ait banka hesaplarına yardım yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (0376) 213 52 84 - (0376) 212 24 91 - 0554 969 52 84 numaralı telefonlarına ulaşabilir, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarımızla iletişime geçebilirler." ifadesi kullanıldı.
İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayni bağış yaparken, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır, ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır, öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi."
Afyonkarahisar
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurmasının ardından çok sayıda kişi, Fuar Alanına getirdikleri eşyaları ekiplere teslim etti.
Görevlilerce paketlenen eşyalar, deprem bölgesine gönderilecek.
Zeybek, gazetecilere, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.
Şu ana kadar üç tır malzeme tedarik edildiğini aktaran Zeybek, "Afyonkarahisar bir kez daha birliğin ve beraberliğin önemini gösterdi." dedi.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.
Vatandaşların hızlı bir şekilde yardımları zabıta müdürlüğüne getirebileceğini belirten Kesimoğlu, toplanan yardımların gün içerisinde deprem bölgesine gönderileceğini kaydetti.
Bazı vatandaşlar yardımlarını zabıta müdürlüğüne getirmeye başladı.
Kent sakinlerinden Fatma Pamuk, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Pamuk, "Tüm vatandaşlar yardım getirsinler. Ben daha getirecektim, soğuktan getiremedim. Yarın yine getireceğim." dedi.
Hikmet Ay ise herkesin yardım kampanyasına duyarlı olması gerektiğini kaydetti.
Tekirdağ'da da AK Parti İl Başkanlığınca "Tekirdağ'ın Kardeşlik Eli" çağrısıyla valilik önünde yardım kampanyası başlatıldı.
Tekirdağ Valiliği önüne gelen vatandaşlar, deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini teslim etti.
Kent sakinlerinden Serhat Soytürk, sabah öğrendikleri deprem nedeniyle üzüldüklerini vurgulayarak, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.