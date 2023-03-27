Dolar
19.09
Euro
20.59
Altın
1,954.43
ETH/USDT
1,708.20
BTC/USDT
26,912.00
BIST 100
4,997.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Milli Futbolcu Ivan Perisiç yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Türkiye maçına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Sefa Şahin  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çarşamba günü çok bulutlu ve yağışlı geçecek

Bölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz
Bakan Kurum: Depremin 50. gününde Adıyaman'da 53 bin 830 konutun temeli atıldı
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar, depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu
Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Benzer haberler

Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet