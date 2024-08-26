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Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Denizli'nin Baklan ve Çameli ilçelerinde dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Ali Bilge  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Denizli

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

Baklan ilçe merkezi ve Çameli ilçesi Belevi Mahallesi, dolu nedeniyle beyaza büründü.

Söz konusu ilçelerde dolu yağışı nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yollar ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Bazı tarım alanları da dolu nedeniyle zarar gördü.

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