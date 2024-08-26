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Bakan Göktaş'tan milli sporcu Dikeç'e fotoğraflı destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e kendi annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak destek oldu.

Orhan Onur Gemici  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Bakan Göktaş'tan milli sporcu Dikeç'e fotoğraflı destek

Ankara

Bakan Göktaş, milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa yönelik yapılan aleyhte paylaşımların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dikeç'in paylaşımını alıntılayarak annesi Güler Özdemir ile fotoğrafını paylaşan Göktaş, "Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren, eli öpülesi tüm annelere selam olsun..." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Dikeç'in paylaşımında kullandığı "en kıymetlim" anlamındaki İngilizce ifadeye de yer verdi.

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