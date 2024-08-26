Bakan Göktaş'tan milli sporcu Dikeç'e fotoğraflı destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e kendi annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak destek oldu.
Ankara
Bakan Göktaş, milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa yönelik yapılan aleyhte paylaşımların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren eli öpülesi tüm annelere selam olsun…— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 26, 2024
“My most precious” https://t.co/8ThlGlwBv6 pic.twitter.com/SchiLqM3EK
Dikeç'in paylaşımını alıntılayarak annesi Güler Özdemir ile fotoğrafını paylaşan Göktaş, "Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren, eli öpülesi tüm annelere selam olsun..." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, Dikeç'in paylaşımında kullandığı "en kıymetlim" anlamındaki İngilizce ifadeye de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.