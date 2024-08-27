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Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Cebrail Caymaz  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.

Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.

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