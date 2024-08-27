Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.
Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.