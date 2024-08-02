DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.