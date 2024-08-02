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DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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