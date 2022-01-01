Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,713.30
BTC/USDT
47,035.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Barış Gündoğan   | 01.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi

Ankara

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, elde ettiği başarılarla herkese büyük onur yaşatan Uzun'un, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrendiğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"7 kıta 7 zirve hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır. Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan'ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi