Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ve Vietnam Meclis Başkanı Man ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabullerde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile bir araya geldi.

Erdoğan, Siljanovska-Davkova'yı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

