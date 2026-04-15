Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Siverek'teki okul saldırısı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır

Biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberler vereceğine yürekten inanıyoruz

(ABD/İsrail'in İran saldırıları) Gerilimin düşürülmesi, ateşkesin uzatılması, görüşmelerin sürdürülmesi noktasında gerekli telkin ve girişimlerde bulunuyoruz

Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemeli. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi değerlendirilmeli

Ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir

Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum

Bölgemizde barış olacaksa Siyonist rejime rağmen olacaktır. İstikrar sağlanacaksa yine İsrail hükümetine rağmen sağlanacaktır

Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir

Hiçbir güç, Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz

Zalime 'zalim', hayduta 'haydut', katile 'katil' demeye, Gazzeli yavruların sesi olmaya, ciğeri yanan annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz

Batı Şeria'da toprakları işgal edilen kardeşlerimizin hakkını savunmaya, Lübnan'da uyurken katledilen yavruların davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz

Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış ilkesiyle barışın sesi olmaya, barış çabalarına öncülük etmeye her zaman hazırız

Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte ülkemize ve şahsımıza yönelik hadsizlikler karşısında tepki gösteren tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum

Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, söz konusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli

Türkiye'nin 40 yıllık terör musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar

Ellerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız."