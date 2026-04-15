Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz

15 Nisan 2026•Güncelleme: 15 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Siverek'teki okul saldırısı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır
Biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberler vereceğine yürekten inanıyoruz
(ABD/İsrail'in İran saldırıları) Gerilimin düşürülmesi, ateşkesin uzatılması, görüşmelerin sürdürülmesi noktasında gerekli telkin ve girişimlerde bulunuyoruz
Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemeli. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi değerlendirilmeli
Ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir
Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum
Bölgemizde barış olacaksa Siyonist rejime rağmen olacaktır. İstikrar sağlanacaksa yine İsrail hükümetine rağmen sağlanacaktır
Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir
Hiçbir güç, Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz
Zalime 'zalim', hayduta 'haydut', katile 'katil' demeye, Gazzeli yavruların sesi olmaya, ciğeri yanan annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz
Batı Şeria'da toprakları işgal edilen kardeşlerimizin hakkını savunmaya, Lübnan'da uyurken katledilen yavruların davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz
Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış ilkesiyle barışın sesi olmaya, barış çabalarına öncülük etmeye her zaman hazırız
Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte ülkemize ve şahsımıza yönelik hadsizlikler karşısında tepki gösteren tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum
Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, söz konusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli
Türkiye'nin 40 yıllık terör musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar
Ellerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz
Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız."
