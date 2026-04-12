Ekonomi yönetiminden Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ellerine masumların kanı bulaşmış soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Kendi siyasi ömrünü uzatmak uğruna coğrafyayı ateşe atanların bu saldırganlığının, içine düştükleri derin çaresizliğin ve uluslararası alandaki yalnızlıklarının feryadı olduğunu belirten Bayraktar, "Bebekleri katledenlerin Türkiye'ye ve Türk milletine verebileceği hiçbir ahlaki ders yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi olmaya ve zalimlerin yüzüne gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da soykırım suçlusu Netanyahu ve katliam şebekesinin hadlerini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi karalamaya kalktığını belirtti.

Bu çırpınışlarının, suçluluk psikolojisi içinde olduklarının ve tükenmişliklerinin ispatı olduğuna işaret eden Kacır, "Tarih, şerefli Türk milletinin insanlık için adalet ve merhamet mücadelesi verdiğinin şahididir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hakları çiğnenen mazlumların, mağdur edilen masumların umududur ve insanlık düşmanı soykırımcı katiller mutlaka hukuk önünde hesap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da soykırımcı, katil, ilkel ve bağnaz bir suçlu olan Netanyahu ve katliam şebekesinin, gerçekleştirdikleri soykırımları örtbas etmek için köşeye sıkıştığını ve saldırganlık psikolojisine büründüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Ne yaptığını bilmeyen, ne söylediğinin farkında olmayan, tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan bu haydut ve şürekası, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize dil uzatarak hakikatin üstünü örtemez. Katlettiğiniz masumların, aç bıraktığınız çocukların ve annelerinin yürek yakan çığlıkları elbet sizin sonunuz olacaktır. Türkiye ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında mücadelesini sürdürecektir."

"Netanyahu ve İsrail bölgemizde işledikleri suçların hesabını verecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde hakkında tutuklama kararı bulunan savaş suçlusu Netanyahu'nun ve İsrail'deki suç ortaklarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve mesnetsiz ifadelerinin uluslararası alanda giderek yalnızlaşan terör devletinin çırpınışlarının ve içine düştüğü durumun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın temini iken terör devletinin bölge ülkelerini hedef alan saldırıları ve tutumunun, küresel istikrarı tehdit edebilecek boyutlara eriştiğine işaret eden Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Barışın, adaletin, insanlık vicdanının sesi olarak uluslararası toplumun takdirini toplamış Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, terör devleti olan İsrail'in bölgemizi ateşe sürüklemeye yönelik girişimlerine karşı durmaya devam edecektir. Netanyahu ve İsrail ise başta Gazze olmak üzere bölgemizde işledikleri suçların hesabını verecektir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Gazze'de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu'nun, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya yeltendiğini belirtti.

Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan verdiği bu zihniyetin, ne meşruiyetinin ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözünün kalmadığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir."