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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 14.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yad ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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