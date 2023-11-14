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Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na kutlama mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesajında, "KKTC'nin kuruluşundan bu yana kaydettiği başarılar milletimiz için gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na kutlama mesajı

Lefkoşa

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na gönderdiği kutlama mesajında, "KKTC'nin kuruluşundan bu yana kaydettiği başarılar milletimiz için gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Fidan, mevkidaşı Ertuğruloğlu'na gönderdiği kutlama mesajında, Kıbrıs Türkü'nün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıldönümü vesilesiyle yaşanan coşku ve kıvancı gönülden paylaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana kaydettiği başarılar milletimiz için gurur vesilesidir. Her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türkü'nün, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, egemenliğinden vazgeçmeyeceğini her fırsatta göstermesi, haklı davamızda gücümüze güç katmaktadır."

Bakan Fidan, Türkiye'nin, KKTC'nin uluslararası toplum tarafından tanınmasını daima kendisine vazife bildiğini dile getirerek, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri edinmesi için fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının halk ve hukukunu koruma yönünde güçlü adımlar atmaya devam edeceğine işaret eden Fidan, "Bu duygu ve düşüncelerle, değerli şahsınız ve tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle en kalbi tebriklerimi iletiyor; Kıbrıs davası uğruna şehadet mertebesine erişenler başta olmak üzere, bütün kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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