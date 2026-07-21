Lübnan ordusu, pilot bölge uygulamasıyla İsrail'in çekildiği Batı Zavtar beldesine konuşlanmaya başladı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ordunun daha önce duyurduğu güneydeki görevleri çerçevesinde, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu ile yürütülen koordinasyon sonucunda askeri birliklerin sabah saatlerinde Batı Zavtar beldesine konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşlardan Batı Zavtar beldesine gitmemeleri ve güvenlikleri için bölgede konuşlu askeri birliklerin talimatlarına uymaları istendi.

Lübnan ordusu dün yaptığı açıklamada ise İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Lübnanlı birliklerin beldeye giriş yapacağını duyurmuştu.

Açıklamada, Nebatiye vilayetinde pilot bölgeler arasında yer alan Furun beldesi ile Sur kentine bağlı Sırayfa beldesinde birliklerin görevlerini sürdürdüğü, bu kapsamda Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu ile koordinasyonun devam ettiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa beldelerinde "pilot bölge operasyonlarının" başladığını bildirmişti.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.